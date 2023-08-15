Постельные клопы захватили крупнейшие отели Лас-Вегаса

Гости крупнейших отелей Лас-Вегаса, где стоимость комнат достигает $40 тысяч за ночь пожаловались на нашествие постельных клопов. Жертвами кровососущих насекомых стали в том числе и участники Мирового чемпионата по покеру, сообщает Daily Mail.

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Атакам клопов подверглись постояльцы семи самых знаменитых гостиниц столицы игрового бизнеса. Они выкладывают в соцсетях фотографии с искусанными ногами и руками и требуют компенсаций от владельцев отелей. По словам пострадавших, размеры клопов в Лас-Вегасе достигают крупных яблочных косточек.

Между тем гостиницы не спешат компенсировать ущерб своим постояльцам, утверждая, что насекомых привозят сами туристы.

«Каждый день в Вегас приезжают тысячи людей, так что постельные клопы могут быть в вещах кого-то из них. Так они попадают в отели», – заявил менеджер Бобби Джеймс.

Он также отметил, что сотрудники гостиниц следят за порядком и чистотой в номерах и сами не понимают, откуда в них появляются клопы. Менеджер добавил, что местные чиновники здравоохранения уже поставлены в известность о происходящем.