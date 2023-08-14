"Россия" возобновила рейсы из Сочи в Армению и Турцию

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила полетную программу из международного аэропорта Сочи за рубеж. Сегодня в Армению и Турцию отправили четыре рейса, еще два отправят до конца суток, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

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Согласно данным табло международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова, 14 августа состоялись следующие вылеты: в 7:26 - в Ереван, в 10:51 - в Стамбул, в 12:10 - в Даламан и в 16:56 - в Анталью. До конца суток планируются вылеты в Анталью и Стамбул. Завтра из Сочи запланированы два рейса в Стамбул и по одному - в Ереван и Анталью.

Ранее со ссылкой на авиакомпанию сообщалось, что "Россия" возобновляет международные рейсы из Сочи с 14 августа. Прямые рейсы планируются в города Турции (Стамбул, Анталья, Даламан), Армении (Ереван) и ОАЭ (Дубай). Авиабилеты доступны на сайте Аэрофлота по тарифам Эконом и Бизнес.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 135 самолетов, из которых 78 Superjet 100. В коллективе авиакомпании более 7 тыс. человек. "Россия" - базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи.