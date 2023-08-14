В Турции призывают сделать пляжи бесплатными

На некоторых турецких курортах местные жители устраивают пикеты, требуя отменить плату за посещение частных пляжей. Мирные акции протестов начались в понедельник недалеко от Измира и уже распространяются на весь полуостров Чешме.

© tourdom.ru

Митингующие отмечают, что свободное пользование пляжами является юридическим правом граждан и туристов, однако часто отели огораживают прибрежную зону, пуская туда только своих постояльцев. При этом остальным желающим здесь приходится платить лишь за то, чтобы попасть на закрытую территорию.

Тем не менее, согласно турецким законам, часть пляжа должна быть доступна для людей, и совершенно бесплатно – не разрешается ставить туда зонты, шезлонги и брать отдельную плату за пользование ими. «Мы призываем правительство вмешаться в ситуацию и как можно скорее задействовать механизмы контроля», – заявил один из представителей инициативной группы.

Эксперты отмечают, что, несмотря на наличие юридических норм, местные отельеры все равно их нарушают. Причем такая практика по каким-то причинам не регулируется надзорными органами должным образом. Кроме того, нередко несанкционированные постройки, вырубка деревьев, организация транспортных стоянок приносят вред окружающей среде.

«Пляжи являются общественными, они не могут быть разделены, не могут быть огорожены стенами, за исключением особых случаев, когда этого требует государство или военные», – напомнил президент Конфедерации потребителей Айдын Агаоглу.