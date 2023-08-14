Российские туристы с 15 августа могут отдыхать во Вьетнаме без визы
С 15 августа российские туристы смогут находиться на курортах Вьетнама до 45 дней без получения визы. Новшество увеличивает существующий безвиз в 3 раза. Соответствующее постановление издало правительство страны, сообщает сегодня вьетнамский портал «Политика и законодательство».
Безвизовый режим также установлен для граждан Белоруссии и еще 11 стран – девяти европейских, Японии и Южной Кореи. Согласно документу отсчет пребывания – с даты въезда, независимо от типа паспорта и цели въезда.
Также с завтрашнего дня увеличен срок пребывания во Вьетнаме по электронной визе EV с 30 до 90 дней. Есть возможность оформления многократного въезда в страну в течение срока ее действия.
Иностранцы могут попасть в страну по электронным визам через 13 аэропортов. Среди них – Камрань, через который россияне обычно прилетают на курорты Нячанг, а также Фукуок, Ханой и Хошимин. Для туристов также открыты 16 наземных и 13 морских пограничных пунктов.
По сообщениям вьетнамских СМИ, в стране надеются, что новая визовая политика даст большой толчок для въездного туризма. В прошедший высокий зимний сезон курортная инфраструктура на популярных направлениях – в Нячанге, Муйне, на Фукуоке так и не смогла восстановиться, несмотря на отмену коронавирусных ограничений.