Курортный сбор введут в Калининградской области в 2024 году

Курортный сбор на территории Калининградской области будет введен в следующем году. Об этом в понедельник в прямом эфире областного Центра управления регионом заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Сегодня вопрос о курортном сборе обсуждал с губернатором Антоном Алихановым. Президент поручил разработать нормативную базу, по которой регионам будет передано право вводить курортный сбор. Ждем решение федерального центра. Но как только такая возможность появится, мы планируем ввести такой сбор», – отметил Ермак.

Министр добавил, что Калининградская область планировала ввести курортный сбор и раньше. В региональном правительстве подготовлены все документы, которые могут быть оперативно внесены на рассмотрение Законодательного собрания для принятия соответствующего закона.

По словам Ермака, базовые цифры составляют 100 рублей с человека, начиная со второго дня.