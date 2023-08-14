Что происходит с застрявшими в Турции пассажирами Red Wings

Россияне застряли в аэропортах Анталии и Екатеринбурга. Они уже почти двое суток не могут вылететь как с отдыха, так и на отдых. Причиной стала одновременная поломка двух самолетов Boeing-777 авиакомпании Red Wings. «ФедералПресс» разбирался в ситуации.

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Что произошло?

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Туристы должны были вылететь с отдыха в Анталии 13 августа в 22:30 самолетом номер WZ 3062, но полет был отменен из-за поломки воздушной машины. Еще один борт Red Wings под номером WZ 3061 также не смог подняться в воздух из-за неполадок. Он должен был привезти туристов из Екатеринбурга на солнечный турецкий курорт. Туристов в Екатеринбурге разместили в гостинице «Азимут». К делу подключилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и представитель транспортной прокуратуры.

В авиакомпании Red Wings заявили, что причиной задержки стал одновременный выход из строя двух самолетов Boeing-777 из трех, которые находятся в парке авиакомпании.

«Для выравнивания ситуации и корректировки расписания Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании «Икар» для вывоза пассажиров задержанных рейсов», – рассказали в пресс-службе Red Wings.

Борт должен вывезти туристов из аэропорта Кольцово в Анталию и обратно.

«Орали и протестовали, как об стенку горох»

Клиенты авиакомпании жалуются на ситуацию в социальных сетях перевозчика: «Мы все здесь орали и протестовали, и ничего, ребенку плохо стало, а им все равно, жара, пить всем хочется – и как об стенку горох. Представителя до сих пор нету и не будет, и улетим мы не знаем когда», – написала пользователь Мирьям в комментариях телеграм-канала Red Wings.

«Я с рейса WZ 3062, сидим в отеле вторые сутки. Мне нужно сегодня было выйти на работу. Мне нужно письменное подтверждение о задержке рейса», – требует пользовательница Людмила.

«Терпения и понимания нет! Но есть ожидания по поводу компенсации!» – заключает клиент Red Wings Дарья.

Авиаэксперт: «Свободных судов просто нет»

Произошедшие проблемы совершенно типичны для летнего сезона, но нетипично, что последствия не удалось ликвидировать так быстро, как раньше, заметил в беседе с «ФедералПресс» председатель наблюдательного совета «Авиатранспортного Обозрения», авиаэксперт Алексей Комаров.

По его словам, сейчас авиакомпании работают в условиях жестких ограничений, которые распространяются на воздушные суда.

«Достаточно ограниченное количество воздушных судов сейчас допущены к перелетам, существует целый ряд ограничений по регистрации этих воздушных судов и тому подобное. Таким образом, свободных воздушных судов, которые могут сейчас осуществлять такие «рейсы по вызову», просто нет», – пояснил Комаров.

Эксперт пояснил, что отремонтировать самолет в зарубежном аэропорту достаточно сложно. Причина – валютные проблемы и «иные факторы». Комаров подчеркнул, что ситуация с поломкой бортов типична и в другое время она бы не привлекла к себе такого внимания.

«А сейчас, собственно, такова реальность. Это не злой умысел авиакомпании, это наша суровая действительность», – заявил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Напомним, что из-за западных санкций запчасти для самолетов Boeing нельзя ввозить в Россию.

«Вместо совести только доллар в глазах»

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник рассказывает, что в 1990-х ему приходилось вывозить людей, застрявших из-за неполадок самолетов. На этот случай всегда были предусмотрены резервные борта, сейчас же эта практика ушла.

«Сейчас вместо совести только доллар в глазах. В Минтрансе и Росавиации уже шла речь о том, чтобы компании как бы между собой договаривались, формировали резервный фонд – как денежный, так и резерв бортов на такие случаи. Но это нужно организовать, а сейчас управленцев, способных на это, просто нет», – отмечает эксперт.

Сытник указывает, что при наличии политической воли людей можно было бы вызволить из сложившейся ситуации и доставить в России бортами МЧС или иными способами.

Причиной произошедшего пилот называет большую нагрузку на самолеты.

«Каждый борт летает 300–400 часов в месяц, практически без перерыва. Нет возможности встать на хорошее обслуживание, провести регламентные работы, поменять какой-то агрегат, который уже вот-вот выйдет из строя. Да, есть технический персонал, у нас мощные инженеры и техники. Но чтобы заменить деталь, нужно заплатить за нее и остановить самолет на какое-то время», – рассуждает он в беседе с «ФедералПресс».

Юрий Сытник подчеркивает ответственность авиакомпании за произошедшее.

«Все зависит от управления отраслью и от управленцев, которые занимаются авиакомпаниями. Дело это ответственное, и оно это требует понимания, просто человеческой сердечности. Ну как можно бросить людей с детьми без денег в чужой стране на двое суток? Я возмущен этим. Авиакомпании нужно всадить по самое не балуйся», – заключил он.