Женщина на семь лет просрочила визу и попала в тюрьму в Азии

Китаянка на семь лет просрочила визу ради образования сына и села в тюрьму Сингапура. Об этом сообщил сайт Channel News Asia.

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48-летнюю Кан Лихонг приговорили к тюремному заключению на полгода за незаконное пребывание в азиатской стране в течение семи лет. Женщину также обязали заплатить штраф почти в 1,5 тысячи долларов США (около 153,5 тысячи рублей по курсу на 14 августа). Уточняется, что это наказание ей назначили вместо избиения палкой, которое в Сингапуре не назначают женщинам.

Суд выяснил, что последняя долгосрочная виза Лихонг действовала с марта 2015 по апрель 2016 года. После этого у нее было два месяца, чтобы покинуть страну, но она не уехала. 1 августа 2023 года ее арестовали и заключили под стражу. Лихонг предстала перед судом уже через неделю, причем у нее не было адвоката.

Лихонг объяснила, что не вернулась в Китай, потому что ее сын (на тот момент ему было 18 лет) учился в школе в Сингапуре, ей нужно было заботиться о нем и зарабатывать деньги на оплату его обучения. А потом она не смогла уехать из-за пандемии коронавируса.