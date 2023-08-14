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Туристам больше не надо заполнять анкету о COVID в пунктах пропуска через границу

Роспотребнадзор наконец-то отменил обязательное анкетирование при проходе через российскую границу по перенесенному ковиду. Соответствующее постановление Главного санитарного врача РФ Анны Поповой размещено на официальном портале правовой информации.

Туристам больше не надо заполнять анкету о COVID
© tourdom.ru

Теперь прибывающим в нашу страну гражданам, иностранцам и лицам без гражданства нет надобности заполнять анкету, рассказывая о своем здоровье. А вот выборочное тестирование на COVID-19 проводить по-прежнему будут. Правда, это касается тех, кто возвращается из стран с неблагополучной эпидемобстановкой.

О том, что такое постановление готовится, стало известно еще 10 дней назад. Хотя отдыхающие надеялись, что эту меру отменят еще в мае – когда официально объявили об окончании пандемии COVID-19.

Подписчики канала «Крыша ТурДома» с радостью восприняли новость. «С ума сошли, разве ж можно отменять?», «Не похоже на чиновников. Должны были запретить, а они отменили», – шутят комментаторы.

Туристы рассказывают, что в некоторых аэропортах гиперответственно относились к сбору анкет. Так, заполненный документ спрашивали при перелете из ОАЭ и других стран. «В Минводах до последнего трясли эти анкеты. И даже температуру мерили у паксов в салоне после посадки», – делятся опытом отдыхающие.