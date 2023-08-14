Туристам больше не надо заполнять анкету о COVID в пунктах пропуска через границу
Роспотребнадзор наконец-то отменил обязательное анкетирование при проходе через российскую границу по перенесенному ковиду. Соответствующее постановление Главного санитарного врача РФ Анны Поповой размещено на официальном портале правовой информации.
Теперь прибывающим в нашу страну гражданам, иностранцам и лицам без гражданства нет надобности заполнять анкету, рассказывая о своем здоровье. А вот выборочное тестирование на COVID-19 проводить по-прежнему будут. Правда, это касается тех, кто возвращается из стран с неблагополучной эпидемобстановкой.
О том, что такое постановление готовится, стало известно еще 10 дней назад. Хотя отдыхающие надеялись, что эту меру отменят еще в мае – когда официально объявили об окончании пандемии COVID-19.
Подписчики канала «Крыша ТурДома» с радостью восприняли новость. «С ума сошли, разве ж можно отменять?», «Не похоже на чиновников. Должны были запретить, а они отменили», – шутят комментаторы.
Туристы рассказывают, что в некоторых аэропортах гиперответственно относились к сбору анкет. Так, заполненный документ спрашивали при перелете из ОАЭ и других стран. «В Минводах до последнего трясли эти анкеты. И даже температуру мерили у паксов в салоне после посадки», – делятся опытом отдыхающие.