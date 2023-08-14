Туристам больше не надо заполнять анкету о COVID

Роспотребнадзор наконец-то отменил обязательное анкетирование при проходе через российскую границу по перенесенному ковиду. Соответствующее постановление Главного санитарного врача РФ Анны Поповой размещено на официальном портале правовой информации.

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Теперь прибывающим в нашу страну гражданам, иностранцам и лицам без гражданства нет надобности заполнять анкету, рассказывая о своем здоровье. А вот выборочное тестирование на COVID-19 проводить по-прежнему будут. Правда, это касается тех, кто возвращается из стран с неблагополучной эпидемобстановкой.

О том, что такое постановление готовится, стало известно еще 10 дней назад. Хотя отдыхающие надеялись, что эту меру отменят еще в мае – когда официально объявили об окончании пандемии COVID-19.

Подписчики канала «Крыша ТурДома» с радостью восприняли новость. «С ума сошли, разве ж можно отменять?», «Не похоже на чиновников. Должны были запретить, а они отменили», – шутят комментаторы.