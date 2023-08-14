Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии, рассказал о том, куда можно недорого съездить в период бархатного сезона. Об этом сообщает News.ru.

Барзыкин порекомендовал ехать на Черноморское побережье России, в том числе в Крым. По его словам, юг России может быть привлекателен для туристов природой, пляжами и развлечениями.

Также вице-президент РСТ перечислил варианты для культурного досуга: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Северный Кавказ.

Он также назвал средние цены для регионов. Эксперт обозначил сумму, которую нужно будет заплатить за 10-дневный отдых в трехзвездочном отеле с завтраками.

"Цены в разных регионах будут немного отличаться, но в среднем начинаются от 46 тыс. рублей", — заявил он.