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В АТОР назвали недальновидным отказ от английского языка на указателях в метро

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Газетой.Ru» негативно отозвался об идее Минтранса сделать необязательным дублирование информации на английском языке в транспорте.

В АТОР назвали недальновидным отказ от английского языка на указателях
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По словам Мурадяна, приезжающие в Россию туристы говорят в основном на английском языке, в связи с чем решение убрать дублирование надписей на указателях в транспорте является недальновидным.

Мурадян также назвал подобное предложение Минтранса дискриминацией индийских и ближневосточных партнеров России, так как и они говорят на универсальном английском языке. Ранее ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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