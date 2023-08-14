В АТОР назвали недальновидным отказ от английского языка на указателях

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Газетой.Ru» негативно отозвался об идее Минтранса сделать необязательным дублирование информации на английском языке в транспорте.

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По словам Мурадяна, приезжающие в Россию туристы говорят в основном на английском языке, в связи с чем решение убрать дублирование надписей на указателях в транспорте является недальновидным.