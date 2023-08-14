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Для российских автопутешественников разработали новое приложение

Для россиян, которые предпочитают путешествовать на автомобиле, разработали специальное приложение.

Для путешественников на авто разработали новое приложение
© runews24.ru

Как сообщает «Московский комсомолец», речь о новом мобильном помощнике «Горизонты России: Поехали с нами!».

Для того, чтобы использовать приложение, нужно его скачать и установить на карте точки А и Б. После на карте появятся все точки, которые могут пригодиться автопутешественнику, например, автозаправочные и зарядные станции, автомойки, кафе, магазины, пункты самообслуживания, мотели, зоны отдыха и даже детские площадки. Также приложение покажет, где находятся главные достопримечательности региона.

Напомним, ранее сообщалось, что информационно-сервисную платформу для путешествующих на автомобиле «Горизонты России: Поехали с нами!» запустила «Роснефть».