Для путешественников на авто разработали новое приложение

Для российских автопутешественников разработали новое приложение
Для россиян, которые предпочитают путешествовать на автомобиле, разработали специальное приложение.
Как сообщает «Московский комсомолец», речь о новом мобильном помощнике «Горизонты России: Поехали с нами!».
Для того, чтобы использовать приложение, нужно его скачать и установить на карте точки А и Б. После на карте появятся все точки, которые могут пригодиться автопутешественнику, например, автозаправочные и зарядные станции, автомойки, кафе, магазины, пункты самообслуживания, мотели, зоны отдыха и даже детские площадки. Также приложение покажет, где находятся главные достопримечательности региона.
Напомним, ранее сообщалось, что информационно-сервисную платформу для путешествующих на автомобиле «Горизонты России: Поехали с нами!» запустила «Роснефть».