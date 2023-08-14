Для путешественников на авто разработали новое приложение

Для того, чтобы использовать приложение, нужно его скачать и установить на карте точки А и Б. После на карте появятся все точки, которые могут пригодиться автопутешественнику, например, автозаправочные и зарядные станции, автомойки, кафе, магазины, пункты самообслуживания, мотели, зоны отдыха и даже детские площадки. Также приложение покажет, где находятся главные достопримечательности региона.