Пассажирам «Победы» будут начислять мили «Аэрофлота»

Своей программы лояльности у «Победы» нет.

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Авиакомпания «Победа» подключится к программе «Аэрофлот бонус». «Мы создаём полноценную среду, комфортную для пассажиров всей группы "Аэрофлот", независимо от того, какой авиакомпанией они совершают полёты», — заявил в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Начисление миль за полёты «Победой» будет запущено до конца 2023 года. Купить билеты на рейсы «Победы» за мили можно будет в 2024 году. Кроме того, авиакомпания планирует запустить дополнительный сервис в аэропортах для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота» и участников «Аэрофлот бонуса» золотого и платинового уровней, вылетающих «Победой».