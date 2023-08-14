Вылетающие ранним утром пассажиры реже сталкиваются с задержкой рейса, чем путешественники с более поздним отправлением. Об этом сообщает издание The Sun с ссылкой на исследование и его автора.

Согласно статистическим данным, период с 5 до 9 утра считается наиболее комфортным для бронирования, так в эти 4 часа самолеты в основном вылетают в назначенное время. С 10 до 14 часов шансы провести в аэропорту больше времени, чем планировалось, увеличиваются на 12%, а с 21 до 22 – еще на 11%.

При этом поздние ночные рейсы можно поставить на одну строку с ранними утренними, так как они тоже являются наиболее "пунктуальными".

"Если нет возможности купить билет на ранний рейс, мы советуем пассажирам бронировать самый последний рейс, доступный в выбранный день путешествия. Риск сбоев, как правило, в это время суток снижается до утреннего уровня", – рассказал исполнительный директор компании AirHelp, проводившей исследование.