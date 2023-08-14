Столица Карелии стала самым популярным северным городом среди туристов

Аналитики Tvil.ru назвали самые популярные направления для путешествий на севере России. В список вошли сразу два карельских города.

© РИА "ФедералПресс"

«Петрозаводск, Карелия – 4031 р. / 3 ночи», – говорится в сообщении.

На столицу Карелии приходится 22 % бронирований. Однако в десятку вошел еще один город. Олонец оказался на шестой строчке. Здесь тратят 5445 рублей за ночь в гостинице.