Российские туристы застряли в Анталье из-за поломки самолета
Застрявшие в аэропорту Антальи туристы не могут вернуться домой уже два дня. Самолет должен был вылететь еще 12 августа, но этого до сих пор не произошло.
Рейс из Антальи в Екатеринбург авиакомпании Red Wings должен был вылететь по плану в 22:30 по Москве 12 августа, но незадолго до вылета произошла задержка из-за поломки самолета. Пассажиры, вынужденные ждать, получили питание и размещение в отеле, однако они жалуются на долгое ожидание трансфера и недостаток информации.
В настоящий момент вылет рейса планируется на 16:30 по московскому времени. РИА "Новости" передает слова генконсульства о том, что российским гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, рекомендуется следовать указаниям представителей авиакомпании.