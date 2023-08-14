Российские туристы застряли в Анталье из-за поломки самолета

Застрявшие в аэропорту Антальи туристы не могут вернуться домой уже два дня. Самолет должен был вылететь еще 12 августа, но этого до сих пор не произошло.

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Рейс из Антальи в Екатеринбург авиакомпании Red Wings должен был вылететь по плану в 22:30 по Москве 12 августа, но незадолго до вылета произошла задержка из-за поломки самолета. Пассажиры, вынужденные ждать, получили питание и размещение в отеле, однако они жалуются на долгое ожидание трансфера и недостаток информации.