Стало известно, почему 800 туристов застряли в аэропортах Турции и Екатеринбурга

Туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Об этом URA.RU рассказал источник в туриндустрии Свердловской области.

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«Обычная поломка самолета, он принадлежит компании Red Wings. Самолет должен был вылететь из Турции в Екатеринбург, но не смог. Поэтому там застряли порядка 400 пассажиров и еще 410 в екатеринбургском аэропорту Кольцово: эти люди в свою очередь должны были вылететь на отдых на том же лайнере», — пояснил собеседник агентства.

В данный момент туристы, ожидающие вылета в Турцию, размещены в отеле и обеспечены питанием. Их вылет ориентировочно должен состояться 15 августа в 01:55 минут местного времени. К ситуации подключилась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее словам, причиной неурядицы является ограниченный авиапарк перевозчика, который не смог предоставить другой борт вместо сломанного.

Также ситуация находится под контролем транспортной прокуратуры. Свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт Кольцово с проверкой качества оказания услуг застрявшим пассажирам.

Ранее екатеринбуржцы, которые ждут рейса в Турции, пожаловались на безразличие со стороны авиакомпании Red Wings к их жалобам. По словам уральцев, им предложили стакан колы и бургер лишь после 14 часов пребывания в аэропорту Антальи. При этом просьбы предоставить чистую питьевую воду остались без внимания.

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