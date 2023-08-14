Авиакомпания «Россия» с 5 сентября увеличит количество рейсов между Москвой и Варадеро

"Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот" ) запускает дополнительный рейс Москва - Варадеро по вторникам. Общая частота полетов на популярный кубинский курорт с 5 сентября составит три раза в неделю", - отмечается в сообщении.

Сегодня в интервью "Ведомостям" гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил , что с 27 декабря "Россия" откроет еще один рейс на Кубу (в Гавану) с частотой полетов два раза в неделю.

Также в интервью Александровский отметил, что надеется на скорое открытие прямых рейсов на Бали, а в зимнем расписании планируется открыть рейсы на Пхукет, в Бангкок из Екатеринбурга и Хабаровска. Запланированы также рейсы в Гонконг и, возможно, на Хайнань.