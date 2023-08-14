Поляки не хотят отдыхать на Балтийской косе

В этом убедился журналист издания Onet. Автор публикации посетил последний польский поселок на пляже Пяски на Балтийском море и увидел пустое побережье. Журналист считает, что туристов отпугнула близость с Россией. Его версию подтвердила заядлая туристка, которая в нынешнем году воздержалась от поездки в Пяски, граничащей с Калининградской областью.