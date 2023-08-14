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Поляки не хотят отдыхать на Балтийской косе

Некогда полные пляжи польских курортов вдоль Балтийской косы опустели. Об этом пишут Вести Московского региона.

Поляки не хотят отдыхать на Балтийской косе
© Вести Подмосковья

В этом убедился журналист издания Onet. Автор публикации посетил последний польский поселок на пляже Пяски на Балтийском море и увидел пустое побережье. Журналист считает, что туристов отпугнула близость с Россией. Его версию подтвердила заядлая туристка, которая в нынешнем году воздержалась от поездки в Пяски, граничащей с Калининградской областью.

Местные арендаторы жилья тоже пожаловались на отсутствие туристов. По их словам, на бизнес повлияла не только геополитическая обстановка, но и инфляция в стране, а также неблагоприятная погода в текущем сезоне.