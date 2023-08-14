В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 14 августа, произошла отмена и задержка 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, в Домодедово задержали вылеты 14 воздушных судов. Во Внуково перенесли 4 рейса, 5 — отменили. В Шереметьево перенесли 4 авиарейса, 1 — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.