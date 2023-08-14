Ювелирные изделия бывает непросто сложить в чемодане таким образом, чтобы они не спутались и не затерялись среди других вещей. Как этого избежать без особых усилий, изданию The Sun рассказала эксперт по ювелирным изделиям Сара Роулендс.

Путешественникам потребуется пищевая пленка, которую не составит труда найти в любом продуктовом магазине. На нее нужно выложить украшения таким образом, чтобы они находились примерно на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. А после – плотно "накрыть" их еще одним слоем пленки.

Помимо этого, Сара посоветовала прибегать к использованию таблетниц, которые послужат отличным местом для хранения драгоценностей.