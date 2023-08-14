"Аэрофлот" начнет начислять пассажирам бонусные мили за задержки рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» введет компенсации за задержку рейсов по вине перевозчика в виде бонусных милей, которые смогут получить участники программы «Аэрофлот Бонус». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского. Помимо бонусных милей, пассажиры также смогут рассчитывать на получение финансовой компенсации в рамках российского законодательства. Мера распространится на все рейсы, осуществляемые «Аэрофлотом» и компанией «Россия» под кодом SU. При задержке от 2 до 3 часов компенсация составит 1 000 миль, от 3 до 6 часов – 2 000 миль, свыше 6 часов – 4 000 миль. Они будут начисляться сразу, без каких-либо дополнительных подтверждающих документов. Если граждане не являются участниками программы «Аэрофлот Бонус», они могут пройти регистрацию, после баллы поступят на счет автоматически.