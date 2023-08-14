Жители Турции возмущены оккупацией местных пляжей

«Турок возмущает, что пляжи, которые должны быть открыты для публики по закону, сдаются в аренду частным предприятиям и закрыты для бесплатного использования. В первую очередь недовольны жители регионов на побережье Эгейского моря», – пишет «Турпром».

Отмечается, что во многих странах отдыхающих возмущает, что общественные пляжи для них оказываются недоступны. Так называемое «движение полотенец» распространилось по острову Парос (Греция) и в Турции. Участники акции призывают граждан брать свои полотенца и приходить на пляжи. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что цены на туры в Турцию достигли исторического максимума. В среднем стоимость составляет 83,4 тыс. рублей. Фото: ФедералПресс / Дарья Сеймовская