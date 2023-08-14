Названы самые пунктуальные авиакомпании лета 2023 года

Авиационная аналитическая компания Cirium опубликовала ежемесячный отчет о пунктуальности перевозчиков по всему миру за июль. Сейчас отрасль столкнулась с повышенным спросом во время летнего туристического сезона, быстро приближаясь к допандемическому уровню на некоторых рынках.

© Runews24

По данным Cirium, в июле южноамериканская LATAM Airlines была названа самой пунктуальной компанией. У нее 85% рейсов прибыли в пункт назначения вовремя. Латиноамериканская Avianca, получившая титул месяцем ранее, заняла второе место с показателем 84,6%. За ней следует саудовская Saudia, у которой 83,7% рейсов прибывали вовремя.