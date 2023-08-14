Лондон призвал британских туристов «быть начеку» в Швеции

Великобритания предупредила своих туристов о возросшей угрозе терактов в Швеции. МИД призвал их проявлять высокую бдительность в общественных местах и «быть начеку», передает ТАСС.

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Причиной стало то, что в последнее время в стране проходят акции с сожжением Корана, что осуждают арабские страны.

Последнюю акцию осудила также и Россия, а Ирак разорвал со Швецией дипотношения. По данным Багдада, сожжение Корана у мечети в Стокгольме устроил 37-летний иракский беженец Салван Момик, власти Ирака потребовали его экстрадиции.

Шведское посольство в Багдаде было взято штурмом и сожжено дотла, была предпринята попытка нападения на шведское посольство в Бейруте. Также произошло нападение на почетное консульство королевства в турецком Измире, при этом был серьезно ранен сотрудник.