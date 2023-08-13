Тюменская область и «Туризм.рф» готовят проект нового курорта

Тюменская область может стать санаторной базой для всей страны. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на встрече с журналистами из регионов УрФО, прибывших на пресс-тур в честь 79 годовщины Тюменской области.

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Во время презентации туристической потенциала региона Андрей Пантелеев напомнил, что в советское время здесь были ведомственные санатории, которыми пользовались сотрудники предприятий.

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«Это важнейшая социальная составляющая бизнеса или компании какой-то. Твои люди не болеют – это же самое дорогое. Если сотрудник заболел, его нет на работе, то есть колоссальные потери. И именно советская система в этом плане была сильной. Вот это народосбережение можно легко организовать здесь, на юге Тюменской области – это огромная санаторная база для всей страны», – пояснил идею Пантелеев.

Он рассказал, что в Тюмени есть два больших кластера. Один идет по Червишевскому тракту, начинается от Медгорода и включает санатории «Сибирь», «Тараскуль», биатлонный центр «Жемчужина Сибири» и так далее. Вторая ветка горячих источников идет по долине реки Туры – по правому и по левому берегу находится большое количество термальных источников: «Кулига парк», «Аван», «Верхний бор» и так другие.

«Когда мы это все на карту наложили, стало ясно, что нужно развивать действующие объекты плюс строить новые. На сегодняшний день совместно с корпорацией «Туризм.рф» подписано соглашение о создании термального курорта на 250 га в районе биатлонного центра «Жемчужина Сибири», – анонсировал Пантелеев.

Сейчас регион и корпорация приступили к разработке мастер–плана туристического проекта по Червишевскому тракту. Разработка займет от восьми месяца до года. Предположительно, проект потребует более 50 млрд инвестиций.

Андрей Пателеев также рассказал, что для развития туриндустрии в Тобольске будут использованы разные источники инвестирования: государственные, региональных и частных средств.