Туристов предупредили о возросшей угрозе терактов в Швеции

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании предупредило туристов о возросшем риске терактов в Швеции. Соответствующее обращение появилось на сайте внешнеполитического ведомства в воскресенье, 13 августа.

МИД призвал британцев, которые находятся в скандинавской стране, или планируют ее посетить, проявлять высокую бдительность в общественных местах. «В Швеции могут проходить демонстрации и обычно они носят мирный характер. Тем не менее, вам следует по возможности избегать демонстраций и следовать советам местных властей», — говорится в публикации.