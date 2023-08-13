Блогер показал фото женщин в купальниках в столовой и вызвал споры

Российский тревел-блогер показал фото, на котором женщины в купальниках стоят у витрины с едой в столовой Крыма, и вызвал споры пользователей сети. Снимком он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Россиянин в своем посте порассуждал о том, является ли такой внешний вид приемлемым в заведении общепита.

«С одной стороны, как я написал ранее, это курорт, и там большинство людей действительно ходят в купальниках. Но с другой стороны, купальники нужны только на пляже. А, например, в столовой — лучше все-таки в одежде», — написал он.

Блогер добавил, что, с его точки зрения, аппетит будет лучше, если во время еды перед глазами не будут ходить люди в трусах. Автор публикации также спросил у подписчиков, что они думают на этот счет.

Юзеры в комментариях разошлись во мнениях. Большинство согласились, что купальную одежду лучше оставить для пляжа.

«Во многих странах на входе в кафе или магазин висит картинка с запретом заходить в купальниках. Я считаю, что это правильно», «Свои прелести оставляйте морю и солнцу», «Это ужасно. Надо штрафы вводить», — написали они.

Других подписчиков вид полуобнаженных женщин не смутил.