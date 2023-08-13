Российские туристы сутки не могут вылететь из Антальи

Рейс авиакомпании Red Wings, на котором российские туристы должны отправиться из Антальи в Екатеринбург, задерживается на целые сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пассажиров.

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«Самолет не вылетел по причине поломки, а поломка не устраняется, потому что нет деталей», — рассказала одна из туристок.

Борт должен был изначально вылететь в 21:30 в субботу, 12 августа.

Она отметил, что в настоящее время туристы находятся в отеле и ожидают нового времени вылета от авиакомпании.