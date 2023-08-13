Туристам в Анапе посоветовали не приближаться к дельфинам

Мэрия Анапы предупредила туристов об опасности взаимодействия с дельфинами в море. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что дельфины могут подплывать к берегу в зону купания туристов, но с млекопитающими нужно быть осторожнее. Как правило, они появляются на мелководье в поисках мелкой рыбы и уже привыкли к туристам.

Млекопитающие часто играют с туристами, поэтому их никто не боится. Однако в мэрии выпустили предупреждение о том, что стоит с оторожностью играть с ними. Дело в том, что они достаточно крупные, поэтому могут задеть людей при игре или поиске рыбы. Поэтому туристам посоветовали не приближаться к ним.