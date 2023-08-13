Россиянка в Абхазии и описала поездку: «Больше туда ни ногой»

Российский турагент и блогер побывала в Абхазии и описала поездку фразой «больше туда ни ногой». Впечатлениями от путешествия Елена поделилась в личном блоге «Zametki турагента» на платформе «Дзен».
Автор публикации подчеркнула, что отдых в этой стране имеет несомненные плюсы, такие как, к примеру, мягкий климат. По ее словам, даже при температуре воздуха выше 32 градусов человек не ощущает жару. Однако, добавила россиянка, это не перекрывает недостатки курорта.
Елена рассказала, что в летнем сезоне 2023 года еда в Абхазии невкусная, а цены на отдых слишком высокие. Кроме того, пожаловалась туристка, местные жители перестали проявлять гостеприимство. «Абхазы изменились!!! Они переживают только за очередное "золотое" лето, где главное — побольше заработать летних денег, чтобы потом безбедно жить в несезон», — поделилась своим мнением она.