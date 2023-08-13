Россиянка в Абхазии и описала поездку: «Больше туда ни ногой»

Российский турагент и блогер побывала в Абхазии и описала поездку фразой «больше туда ни ногой». Впечатлениями от путешествия Елена поделилась в личном блоге «Zametki турагента» на платформе «Дзен».

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Автор публикации подчеркнула, что отдых в этой стране имеет несомненные плюсы, такие как, к примеру, мягкий климат. По ее словам, даже при температуре воздуха выше 32 градусов человек не ощущает жару. Однако, добавила россиянка, это не перекрывает недостатки курорта.