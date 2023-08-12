Стюардесса назвала напиток, который всегда берет на рейсы

Стюардесса назвала напиток, который всегда берет с собой на рейсы
Пассажирам не следует пить кофе и чай во время полета: лучше заменить их другим напитком. Каким именно, бортпроводница Клэр Смоллхорн рассказала изданию The Sun.
По ее словам, эти и первое, и второе содержит кофеин, а, соответственно, делают путешественника более беспокойным и нервным, что совсем не кстати. Помимо этого, кофеин вызывает обезвоживание и бессонницу.
Стюардесса рассказала, что всегда берет собой на борт воздушного судна травяной чай. Он имеет обратный эффект и настраивает на спокойствие.
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