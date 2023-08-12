Стюардесса назвала напиток, который всегда берет на рейсы

Пассажирам не следует пить кофе и чай во время полета: лучше заменить их другим напитком. Каким именно, бортпроводница Клэр Смоллхорн рассказала изданию The Sun.

© Unsplash

По ее словам, эти и первое, и второе содержит кофеин, а, соответственно, делают путешественника более беспокойным и нервным, что совсем не кстати. Помимо этого, кофеин вызывает обезвоживание и бессонницу.