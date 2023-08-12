Как не заболеть во время отдыха

«Первое правило касается гигиены. Во время пандемии коронавирусной инфекции все часто мыли руки, а сейчас некоторые снова начали про это забывать. Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест нужно обязательно», — заявила она в беседе с радио Sputnik.