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В Абу-Даби пообещали снизить цены на проживание в отелях для туристов

В Абу-Даби объявлено о крупных снижениях тарифов на проживание в отелях. С 1 сентября ценники должны стать гораздо приятнее для гостей эмирата за счет сокращения размера сборов для объектов размещения.

В Абу-Даби могут снизить цены на проживание для туристов
© tourdom.ru

Согласно изменениям туристам больше не придется платить муниципальный сбор. Сейчас он составляет 15 дирхамов за каждые сутки. А туристический сбор снизят с 6 до 4% от стоимости размещения. Кроме того, туристы смогут платить на 10% меньше в ресторанах при гостиницах.

Снизив государственные сборы, взимаемые с отелей, департамент культуры и туризма Абу-Даби, надеется поддержать развитие сферы гостеприимства и дальнейший рост туризма. Работать в этом направлении им поручил исполнительный совет эмирата.