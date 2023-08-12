В Абу-Даби могут снизить цены на проживание для туристов

В Абу-Даби объявлено о крупных снижениях тарифов на проживание в отелях. С 1 сентября ценники должны стать гораздо приятнее для гостей эмирата за счет сокращения размера сборов для объектов размещения.

Согласно изменениям туристам больше не придется платить муниципальный сбор. Сейчас он составляет 15 дирхамов за каждые сутки. А туристический сбор снизят с 6 до 4% от стоимости размещения. Кроме того, туристы смогут платить на 10% меньше в ресторанах при гостиницах.