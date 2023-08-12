Первая группа безвизовых китайских туристов прилетела в Москву

Введение безвизового группового обмена между Россией и Китаем важное событие для отечественной туристической отрасли.

© runews24.ru

10 августа в московском аэропорту Шереметьево состоялась торжественная встреча гостей из Китая - первая группа безвизовых китайских туристов прилетела в Россию. Эта информация появилась на сайте Минэкономразвития России.

По данным ведомства, последующие группы из КНР будут прибывать в Москву в течение недели, чтобы затем отправиться на отдых в другие регионы страны. С российской стороны перевозчиками, выполняющими такие полеты, являются авиакомпании «Аэрофлот», «Ираэро», «Аврора», S7 и «Якутия». В Китае задействовано семь местных авиакомпаний на 10 маршрутах с частотой - 45 рейсов в неделю.