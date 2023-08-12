Названы бюджетные направления для отдыха в конце августа

Россиянам назвали наиболее приемлемые по цене направления для отдыха в конце августа
В летний сезон текущего года Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих курортов для российских отдыхающих.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), десятидневный тур на двоих в эту страну обходился в среднем в 183–185 тысяч рублей. И это обстоятельство значительно сократило наплыв русских туристов в Турцию. Однако на конец августа количество проданных туров в это направление постепенно начинает расти. Это объясняется снижением цен на турпакеты: в сравнении с концом июля они снизились на 15%.
По данным аналитиков АТОР, в пятерку наиболее доступных по стоимости направлений для десятидневного отдыха российских туристов с вылетом в конце августа вошли курорты Краснодарского края, такие, как Сочи, Геленджик и Анапа. Из зарубежных стран – это Абхазия и ОАЭ. Также дешевле Турции обойдется россиянам отдых в Египте и Бахрейне.