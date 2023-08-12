Названы популярные страны и города для осеннего отдыха

Наибольшее количество россиян планирует путешествовать осенью по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис "Туту".

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Специалисты компании "Туту" проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что 85% россиян планируют отдыхать на родине. В ближнее зарубежье отправятся 8,8% туристов, а в дальнее — 6,2%.

По словам экспертов, самыми популярными российскими городами для отдыха осенью стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград. Менее популярны, но тоже востребованы — Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.

Для осеннего путешествия россияне предпочитают следующие города ближнего зарубежья: Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск.

Что касается дальнего зарубежья, то более привлекательными городами оказались Стамбул, Анталья и Тель-Авив. Следом за ними по востребованности расположились Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.