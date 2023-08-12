Мали аннулировала лицензию французской авиакомпании

Национальное агентство гражданской авиации Мали аннулировало лицензию Air France на осуществление полетов между Парижем и столицей страны Бамако. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что лицензия авиакомпании была отозвана из-за того, что она решила продлить приостановку авиасообщения с Мали без предварительного уведомления, тем самым причинила неудобства пассажирам. Отмечается, что отмена разрешения на полеты может продлиться до октября.

До этого стало известно, что французская авиакомпания Air France объявила о приостановке авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали.

Представитель компании отметил, что остальные рейсы из аэропортов африканских стран южнее Сахары будут занимать больше времени после закрытия Нигером своего воздушного пространства.

Причиной приостановки авиасообщения стала поддержка Буркина-Фасо и Мали мятежников в Нигере. До этого стало известно, что страны направляют официальные делегации, чтобы «засвидетельствовать солидарность с братским народом».