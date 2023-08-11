Названа дата запуска прямых рейсов из России на Бали

За последние годы остров так полюбился нашим звездам, что их не останавливали даже многочисленные пересадки.

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Чего лукавить, авиакомпании нажились даже на обывателях, которые закрывали глаза на суммы с четырьмя, а то и пятью нолями. Что ж, страдали, а теперь радуйтесь!

Разговоры о том, что Россия возобновит прямые рейсы на Бали, оказались не пустыми: на днях на сайте столичного Шереметьева появилось расписание перелетов Москва — Денпасар. Первый самолет отправится на остров уже 20 сентября. И, что еще приятнее, рейсы будут регулярными — по средам и воскресеньям. Мы уже начали паковать чемоданы.