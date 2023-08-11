Названа дата запуска прямых рейсов из России на Бали

Стала известна дата запуска прямых рейсов из России на Бали
За последние годы остров так полюбился нашим звездам, что их не останавливали даже многочисленные пересадки.
Чего лукавить, авиакомпании нажились даже на обывателях, которые закрывали глаза на суммы с четырьмя, а то и пятью нолями. Что ж, страдали, а теперь радуйтесь!
Разговоры о том, что Россия возобновит прямые рейсы на Бали, оказались не пустыми: на днях на сайте столичного Шереметьева появилось расписание перелетов Москва — Денпасар. Первый самолет отправится на остров уже 20 сентября. И, что еще приятнее, рейсы будут регулярными — по средам и воскресеньям. Мы уже начали паковать чемоданы.
Следующие на очереди жители Дальнего Востока. Власти Индонезии поддержали идею запустить прямые рейсы в страну из Владивостока. Сроки и подробности пока неизвестны, поэтому держим кулачки за сограждан и ждем подтверждения.