Таиланд не вернет туристам 45-дневный безвиз

Таиланд не планирует вновь увеличивать срок безвизового пребывания в стране до 45 дней. С 1 апреля гости без дополнительных документов вновь могут находиться в королевстве лишь 30 суток. Многие туристы надеялись на то, что более продолжительный безвиз вернут, но власти королевства не видят в этом необходимости.

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По словам генерального директора консульского департамента МИД Таиланда Наручаи Ниннад, ранее страна добавляла 15 дней, чтобы компенсировать гостям время, необходимое для прохождения карантина в пандемию. Сейчас же такой нужды нет: «Это было временное продление в связи с эпидемиологической обстановкой, и сейчас мы снова вернулись к 30 дням».

Как считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», это не повлияет на большинство туристов: «Надо разделять тех, кто приехал в отпуск и, скажем, зимовщиков. Для отдыха 30 дней вполне норм. Для зимовки, очевидно, мало». Часть туристов откровенно говорят, что сегодняшние цены на отдых не позволяют полностью выбрать и нынешний период.