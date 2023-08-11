Тревел-блогер назвала семь направлений для впечатляющего отдыха

И, конечно, для семейного отдыха Турция — самый оптимальный вариант, так как есть прямые перелеты, и концепция «все включено», несмотря на ежегодное повышение цен. Также туристы часто выбирают Кипр и Черногорию. В августе там очень приятный климат, теплое море и большое количество достопримечательностей, — сказала Ансталь.