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Тревел-блогер назвала семь направлений для впечатляющего отдыха

В России Алтай и Байкал — наиболее популярные направления для туризма в августе, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, в основном путешественники выбирают экскурсионные туры, чтобы посетить сразу большое количество природных достопримечательностей.

Тревел-блогер назвала семь направлений для впечатляющего отдыха
© News.ru

Многие, отправляясь на Байкал или Алтай, предпочитают экскурсионные туры, чтобы посетить сразу большое количество достопримечательностей. Такие туры действительно интересны, и многие туристы после возвращения остаются под большим впечатлением, — рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что из заграничных направлений бессменным лидером остается Турция. Там сохраняется самый большой выбор отелей, курортов с различными пляжами.

И, конечно, для семейного отдыха Турция — самый оптимальный вариант, так как есть прямые перелеты, и концепция «все включено», несмотря на ежегодное повышение цен. Также туристы часто выбирают Кипр и Черногорию. В августе там очень приятный климат, теплое море и большое количество достопримечательностей, — сказала Ансталь.

Путешественница добавила, что намного реже туристы выбирают такие направления, как Арабские Эмираты и Египет, так как в августе там наступает самый пик жары.