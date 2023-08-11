«Все непросто»: на безвизовые поездки в Индию можно не рассчитывать

Вчера СМИ цитировали главу Минэка Максима Решетникова: в эфире «Россия 24” он сказал, что в Индию направлено предложение о запуске безвизового обмена туристическими группами, идет «проработка по дипломатическим каналам». Перспективы остались за кадром публикаций. Между тем информированный источник сообщил TourDom.ru, что безвизовый обмен с Индией пытался наладить еще Ростуризм лет десять назад, взяв за основу соглашение с китайцами, но «там все непросто».

© unsplash.com

Основный смысл схемы в том, что местные органы власти в каждой из стран берут на себя ответственность регулировать отправку безвизовых групп, заверяя печатями списки туристов, которые в установленный срок направляют на согласование туроператоры.

Видео дня

«Это устраивает нашу бюрократию и подходит для китайской, однако в Индии другой менталитет. Там ответили, что у них турфирмы работают свободно и сами отвечают по своим обязательствам. Индийцы просто не поняли, зачем подключать органы власти в индийских штатах. Тем более что они имеют широкую автономию и не зависят так сильно от центрального правительства. Минтуризма Индии не может им что-то навязывать, это не Китай», – объяснил наш собеседник.

Перспективы запуска безвизового обмена группами по китайскому образцу он считает сомнительными: «Это просто пиар».

Один из бывших сотрудников Ростуризма подтвердил нашей редакции, что переговоры с индийцами действительно были, но не привели к результату: «в Индии всё зависало». Другой эксперт обратил внимание, что в отличие от Китая и Ирана,Индия исторически гораздо сильнее связана с западными странами: “Английский язык имеет статус государственного”. Сейчас, когда коллективный Запад недружествен по отношению к России, взаимное упрощение поездок вряд ли возможно. Кроме того, надо учитывать напряженные отношения Индии с Пакистаном: безвизовые группы могут рассматриваться как потенциальный канал притока в страну нежелательных элементов. Впрочем, формальности для граждан РФ уже сведены к минимуму: туристам доступна электронная виза в Индию.

Скептики отмечают, что даже с Ираном, с которым Россия подписала соответствующее соглашение еще в 2017 году, безвизовый обмен так и не запущен. На практике туристам все равно нужно оформлять визу.