Экипаж спас жизнь пассажиру на борту самолета

В конце июля на борту самолета Red Wings произошел экстренный случай, который точно запомнится всем пассажирам и экипажу. Из подмосковного аэропорта Жуковский лайнер взял курс на Пхукет, а путешественники настроились на яркий отдых, но в полете пассажиру-мужчине стало плохо, он испытывал сильные боли, ему требовалась медицинская помощь. До места назначения по графику оставалось еще около шести часов.

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Бортпроводник-инструктор Оксана Гончарук немедленно доложила командиру. Анатолий Никитин - старший бортпроводник сделал информационное объявление с просьбой к медицинским сотрудникам, находящимся на борту, обратиться к кабинному экипажу. На помощь пришли двое врачей-реаниматологов и взяли на себя ответственность по оказанию первой помощи.

Врачи оценили ситуацию и передали через бортпроводников пилотам, что существует опасность для жизни человека — действовать следовало немедленно.

Командир воздушного судна Алексей Котомин принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту, где больному смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гуанчжоу (Китай).

Машина скорой помощи уже ждала на летном поле, медики поднялись на борт, осмотрели мужчину и вместе с его женой отвезли в госпиталь. А самолет с пассажирами продолжил свой полет в Пхукет.

Александр и Наталья - пассажиры, которые находились рядом, отметили:

«Бортпроводники и два врача, которые пришли на помощь, делали все слаженно, без паники, профессионально. И, если хотите знать, делали все даже лучше, чем в больнице в нашем городе».