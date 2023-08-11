Плохо работающий кондиционер в отеле довел туристку до больницы

Туристы из Санкт-Петербурга жалуются на систему кондиционирования в турецком отеле Aquaword Belek 5*. По словам туристов, она не справляется со своей задачей. Включенная на полную мощность техника охлаждает воздух лишь до 25–26 °C, что вкупе с высокой влажностью доставляет дискомфорт.

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О существующей проблеме семье из трёх человек стало известно сразу после заселения поздним вечером 3 августа. Однако они посчитали, что сложности только в их номере.

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«Утром туристы пошли на ресепшен с просьбой переселить их, но администрация отказалась, ссылаясь на то, что мест нет. Пообещали отправить специалистов, которые отремонтируют кондиционер. Когда к вечеру с ним ничего не смогла сделать уже четвертая бригада, отдыхающим предложили лишь вентилятор. Туристы пригрозили, что, если проблему не решат, они будут спать в лобби», – рассказал журналисту TourDom.ru турагент.

Это подействовало – следующую ночь провели в бунгало. Но и там было жарко. На утро туристов переселили в другой корпус – та же проблема.

«Кондиционер везде дует, но ничего не охлаждает. В разговорах с русскоговорящими туристами выяснили, что в соседних номерах также проблемы. Приехавшие на неделю раньше подтвердили, что проблемы начались как раз с 3 августа».

На фоне трех бессонных ночей и духоты у туристки поднялось давление. Пришлось обратиться к врачу. В итоге ее увезли в больницу в Серек и поставили капельницу.

Поняв, что решить проблему в отеле невозможно, турагент начал искать другие варианты. Обращение в принимающую компанию не привело к успеху:

«Начали ссылаться на то, что пик сезона и все отели на побережье заняты. Предложили один неравнозначный отель в Кемере, другой на второй линии в Белеке».

Тогда запросили замену отеля у туроператора: «Предложили на замену Rixos с доплатой 8 тыс. евро. И это при том, что туристы весь тур покупали за 5 тыс. евро».

Не находя устраивающую их замену, туристы продолжали отдыхать в Aquaword Belek 5*. В прежние годы этот отель вызывал у них восторг, а сейчас отдыхать приходилось без удовольствия. Туристы начали собирать доказательства, чтобы в будущем подать претензию. Они зафиксировали на видео разговор на ресепшен с просьбами переселить их. А также приватную беседу с guest relations:

«Как утверждают туристы, сотрудники им подтвердили, что система не справляется с нагрузкой, но администрация сделать с этим ничего не может. В качестве компенсации предложили лишь кабану на пляже».

Также отдыхающие зафиксировали на видео температуру в их номере.

«Все эти материалы могут служить подтверждением. Также я бы рекомендовала подать письменное требование о замене номера на ресепшен под подпись о получении. И продублировать по электронной почте через лицо, которое забронировало туристам отель. И далее требовать письменный ответ», – советует юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.