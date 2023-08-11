Стоимость отдыха в Турции для россиян достигла исторического максимума

Цены туров из РФ в Турцию достигли исторического максимума с января 2001 года: она достигла показателя в среднем 83,4 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Росстата.

Напомним, что резкое повышение цен зафиксировали в мае: они подскочили с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи. В июне 2023 года стоимость выросла уже до 81,1 тысячи, а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тысячи — до 83,4 тысячи рублей.

Также исторического максимума достигли цены на поездки в ряд других стран: Белоруссия — рост до 29,3 тысячи рублей; страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) — до 54,5 тысячи; Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) — рост до 63,3 тысячи рублей, передает агентство.

Директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина рассказала, почему отдых в Турции подорожал вдвое.

Глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил, что в Европе есть ряд стран, которые российские туристы могут посетить без визы.