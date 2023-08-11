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Двое туристов из Франции забрались на шпиль собора в Милане

Двое молодых людей забрались на главный шпиль Кафедрального собора в Милане, передает ТАСС.

Двое туристов из Франции забрались на шпиль собора в Милане
© Мир24

Как оказалось, целью нарушителей было добраться до золотой статуи Мадонны на шпиле. Нарушителей задержали, по предварительной информации, ими оказались туристы из Франции.

В минувший понедельник вандалы забрались на центральную арку миланской торговой галереи Витторио Эмануэле II на площади Дуомо и оставили на ней граффити. Новое происшествие не связано с вандализмом, считают местные власти.

Ранее двух экоактивистов оштрафовали за то, что они метнули торт в лицо статуи Карла III в Музее восковых фигур мадам Тюссо. Тем самым они хотели добиться прекращения выдачи лицензий на разработку нефтяных месторождений на территории Великобритании.