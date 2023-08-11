Двое туристов из Франции забрались на шпиль собора в Милане

Двое молодых людей забрались на главный шпиль Кафедрального собора в Милане, передает ТАСС.

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Как оказалось, целью нарушителей было добраться до золотой статуи Мадонны на шпиле. Нарушителей задержали, по предварительной информации, ими оказались туристы из Франции.

В минувший понедельник вандалы забрались на центральную арку миланской торговой галереи Витторио Эмануэле II на площади Дуомо и оставили на ней граффити. Новое происшествие не связано с вандализмом, считают местные власти.