На Черное море не попасть: слишком много желающих

Изнывающие от жары кубанцы отправились на Черное море, но попали в пробку. Удастся ли встретить вечер на берегу, пока непонятно: заторы растянулась на много километров.

На трассе М4 «Дон» затор в районе Горячего Ключа на участке с 1386-го по 1391-й километр. Пробка наблюдается также в районе Хребтового. Например, проехать с 1400-го по 1413-й километр можно за 48 минут, сообщает «Блокнот». В районе Туапсе и Новомихайловского придется простоять более часа. До ближайших от Краснодара Джубги и Архипо-Осиповки доехать без пробок также не получится.