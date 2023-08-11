Россияне начали скупать туры на Мальдивы

По словам эксперта, спрос на путевки в эту экзотическую страну в августе среди россиян вырос на 20% по сравнению с тем, что наблюдался в предыдущие летние месяцы. Он объясняет это относительно доступной ценой на авиабилеты до островного государства, а также отмечает, что Мальдивы, как и ранее, наименее чувствительны к изменениям курса валют, нежели другие курортные страны.