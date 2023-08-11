Россияне начали скупать туры на Мальдивы
Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал порталу News.ru о повышении спроса на путевки на Мальдивы среди российских туристов.
По словам эксперта, спрос на путевки в эту экзотическую страну в августе среди россиян вырос на 20% по сравнению с тем, что наблюдался в предыдущие летние месяцы. Он объясняет это относительно доступной ценой на авиабилеты до островного государства, а также отмечает, что Мальдивы, как и ранее, наименее чувствительны к изменениям курса валют, нежели другие курортные страны.
«Увеличилась и глубина продаж: сейчас отели на Мальдивах бронируют на сентябрь и октябрь, также есть запросы и на новогодние туры», — дополнил эксперт.
Мурадян также подчеркнул, что рост популярности этого направления может быть аргументирован комфортным перелетом и удобным расписанием рейсов – из Москвы на остров можно улететь с четверга по воскресенье.
Ранее "Рамблер" рассказывал о средней стоимости туров на Мальдивы.