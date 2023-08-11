Блогер побывал в Узбекистане и узнал об отношении к россиянам в стране

Российский тревел-блогер побывал в Узбекистане и узнал об истинном отношении местных жителей к россиянам. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам россиянина, жители этой страны очень гостеприимны. Он рассказал, что хозяева местного гест-хауса проснулись посреди ночи, чтобы его заселить, а потом даже открыли для него свой продуктовый киоск, который располагался неподалеку, чтобы он мог купить воды.

«Представляете, в четыре часа утра открыли магазин! А ведь могли просто пойти спать», — удивился блогер.

Кроме того, россиянина поразило, что в этой стране его много раз угощали едой бесплатно — не только на рынках, но и в кафе.

«Да, тут можно сделать скидку на то, что я блогер и везде хожу с камерой. Но давайте будем говорить честно — если вы, например, в Сочи зайдете в кафе и начнете снимать на камеру, вас обслужат там бесплатно? Думаю, ответ все знают», — добавил он.

Путешественник пояснил, что для жителей Узбекистана очень важно, чтобы гость остался доволен.

«Тем более, что туристы из России — это большая половина всего турпотока республики», — заключил он.