В Таиланде могут ввести "пляжное" ограничение для туристов

Расширенные в ходе реконструкции городские пляжи Паттайи стали привлекать значительно больше посетителей. Особенно многолюдными они становятся в выходные дни. Власти города решили усилить патрулирование пляжей, но в ночное время это оказалось сложно осуществить из-за нехватки правоохранителей.

По итогам января - июля 2023 года турпоток в Таиланд вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,3 миллиона человек. В Управлении по туризму рассчитывают, что в общей сложности в текущем году королевство примет до 30 миллионов гостей из-за рубежа, заработав на этом 1,5 триллиона батов (43 миллиарда долларов), а с учетом домашнего туризма – 2,38 триллиона батов (70 миллиардов долларов), сообщает ТАСС.