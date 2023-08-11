В Таиланде могут ввести "пляжное" ограничение для туристов
На курорте Паттайя (Таиланд) может быть введен запрет на посещение пляжей в темное время суток. Такую возможность рассматривает городская администрация из-за шума отдыхающих, пишет газета Bangkok Post.
Необходимость ограничения власти Паттайи объясняют участившимися жалобами местных жителей на компании, громко включающие музыку и распивающие спиртное, передает "Уралинформбюро".
"Власти города рассматривают введение режима работы пляжей, что может стать решением проблемы", – отметил заместитель мэра Паттайи Вуттхисак Ремкитчакан.
Расширенные в ходе реконструкции городские пляжи Паттайи стали привлекать значительно больше посетителей. Особенно многолюдными они становятся в выходные дни. Власти города решили усилить патрулирование пляжей, но в ночное время это оказалось сложно осуществить из-за нехватки правоохранителей.
По итогам января - июля 2023 года турпоток в Таиланд вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,3 миллиона человек. В Управлении по туризму рассчитывают, что в общей сложности в текущем году королевство примет до 30 миллионов гостей из-за рубежа, заработав на этом 1,5 триллиона батов (43 миллиарда долларов), а с учетом домашнего туризма – 2,38 триллиона батов (70 миллиардов долларов), сообщает ТАСС.