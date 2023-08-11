Одиночным туристам в Барселоне могут отказать в ресторанах города

В последнее время Барселона стала настолько популярным местом для иностранцев, что город просто не выдерживает такого наплыва туристов. Властям все сложнее найти баланс, чтобы обеспечить максимальный комфорт для туристов, не ущемляя при этом интересы местного населения и сохраняя аутентичность города. В ближайших планах:

Но если это ближайшая перспектива, то уже сейчас рестораторы Барселоны ввели существенное ограничение на обслуживание одиночных туристов. Уже сегодня далеко не во всех ресторанах столицы Каталонии можно поесть, если сядешь за столик один. Одиночного туриста могут или вообще не обслужить, или посадить за его столик других клиент, не спрашивая при этом разрешения клиента. Так что столкнуться с проблемой во время прогулок по испанскому городу можно, и к этому нужно быть готовым.